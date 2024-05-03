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ские спасатели отбили от огня два автомобиля и жилой дом в Бахчисарайском районе
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели отбили от огня два автомобиля и жилой дом в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:50 03.05.2024

Вчера вечером, в 19:24 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в селе Холмовка (в Бахчисарайском районе). На территории частного подворья загорелся деревянный навес, огонь перекинулся на два легковых автомобиля. Возникла угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом и ещё один легковой автомобиль.

Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 20 минут пожар удалось ликвидировать. Площадь его составила 30 квадратных метров. Огнём был частично поврежден 1 автомобиль. Второй удалось спасти. Благодаря оперативным действиям пожарных дальнейшего «перехода» огня получилось избежать. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины происшествия устанавливают эксперты.

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