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Крымские спасатели подвели итоги недели: почти полсотни пожаров – многовато  
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели подвели итоги недели: почти полсотни пожаров – многовато  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 15.11.2020

По информации министра ЧС РК Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 30 человек, 5 из них — дети.

За отчетный период было ликвидировано 46 пожаров, из них 11 — это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горно-лесной зоне проведено 1 поисково-спасательная операция, был спасен 1 человек, — сообщил министр.

По словам Сергея Шахова, в выходные дни некоторые крымчане отправляются на дачные участки.

Многие начинают уборку около частных домовладений и на дачных участках, сгребают траву, листья, ветки, мусор и жгут все в костре. Если стоит сухая ветреная погода, пламя может легко вырваться из-под контроля и распространиться на большую площадь и перекинуться на жилые строения или лесные массивы, — отметил он.

Министр ЧС РК подчеркнул, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Крымские спасатели подвели итоги недели: почти полсотни пожаров – многовато  

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