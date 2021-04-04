Крымские спасатели полночи искали трех заблудившихся женщин  

Поисковая операция длилась более 7 часов.

Вечером в пятницу, 2 апреля (в 19 часов) в службу спасения поступило сообщение о том, что, в горной местности, в районе села Малое Садовое (Бахчисарайский район) потерялись три пожилые женщины. Требовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны.

К месту происшествия были направлены сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, впоследствии для наращивания группировки были привлечены дежурные смены двух отрядов ( Симферопольский АСО в составе 6 человек, Бахчисарайский АСО – в составе 4 человек) ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и Крымского регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС», — сообщили в МЧС РК.

Глубокой ночью (в 3:15) заблудившиеся женщины были обнаружены в районе Симферополя, вблизи горы Арман-Кая, возле пещеры Таврская. Спасатели предоставили пострадавшим теплые вещи, оказали психологическую помощь, провели профилактическую беседу и на служебном автомобиле эвакуировали из ГЛЗ. В медицинской помощи не нуждались.

Всего в поисковых работах принимали участие 21 человек и 3 единицы техники.