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Крымские спасатели полночи искали трех заблудившихся женщин
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели полночи искали трех заблудившихся женщин  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:34 04.04.2021

Поисковая операция длилась более 7 часов.

Вечером в пятницу, 2 апреля (в 19 часов) в службу спасения поступило сообщение о том, что, в горной местности, в районе  села Малое Садовое (Бахчисарайский район) потерялись три пожилые  женщины. Требовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны.

К месту происшествия были направлены сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, впоследствии для наращивания группировки были привлечены  дежурные смены двух отрядов ( Симферопольский АСО в составе 6 человек, Бахчисарайский АСО – в составе  4 человек)  ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и  Крымского регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС», — сообщили в МЧС РК.

Глубокой ночью (в 3:15) заблудившиеся женщины были обнаружены в районе Симферополя, вблизи горы Арман-Кая, возле пещеры Таврская. Спасатели предоставили пострадавшим  теплые вещи, оказали психологическую помощь, провели профилактическую беседу и на служебном автомобиле эвакуировали из ГЛЗ. В медицинской помощи не нуждались.

 Всего в поисковых работах принимали участие 21 человек и 3 единицы техники.

Крымские спасатели полночи искали трех заблудившихся женщин  

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