Крымские спасатели предупреждают: экстремальные гонки могут закончиться трагедией

В минувшее воскресенье в горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью. Как рассказали крымские спасатели, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг, в районе вершины Беш-Куба.

С использованием альпснаряжения семь спасателей Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», совместно с сотрудниками части горной поисково-спасательной СО Главного управления МЧС России по Республике Крым провели работы по эвакуации тела погибшего, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращает внимание любителей экстрима!

В последнее время езда на мотоциклах, предполагающая агрессивный стиль по бездорожью, становится все более популярной. Зачастую участники плохо знают местность и особенности рельефа, не могут правильно рассчитать свои силы и возможности техники.

Советы крымских спасателей:

Не стоит рисковать своей жизнью ради очередного трюка или попытки установить личный рекорд. Тщательно следите за исправностью технического средства. Досконально изучите местность и особенности рельефа. Не отправляйтесь в одиночку! Ваши спутники могут оказать вам помощь в критической ситуации. Помните! Нет ничего дороже Вашей жизни!

Фото: КРЫМ-СПАС.

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