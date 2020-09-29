 Крымские спасатели продолжают работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

С 15 сентября 2020 года стартовали подводные работы на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива.

Для выполнения этой операции был создан сводный отряд из реагирующих подразделений крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России. Перед тем как приступить к выполнению подводных мероприятий крымские спасатели провели водолазное обследование дна и подготовили место для швартовых работ. Для обеспечения безопасности на воде от случайного заплыва маломерных судов в опасную зону привлечена Государственная инспекция по маломерным судам, которая проводит патрулирование акватории залива, — рассказали подробности операции в ГУ МЧС по РК.

На данный момент группой водолазов-пиротехников сводного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым уже осуществлено 85 водолазных спусков на затонувший теплоход «Жан Жорес», общей продолжительностью работ 84 часа.

На сушу поднято около 18 тысяч предметов, из них 12,5 патронов и более 5 тысяч взрывоопасных предметов. Все опасные находки транспортируются на полигон, где уничтожаются с соблюдением всех норм безопасности.

Всего в работах привлечена группировка сил и средств от РСЧС — 60 чел. 23 ед. техники, из них от МЧС России 44 чел., 17 ед. техники, в том числе 6 плавсредств.

СПРАВКА: Теплоход был спущен на воду в июне 1930 года на Северной Верфи в Ленинграде. Назван в честь видного французского социалиста Жана Жореса. 27 июля 1941 года вошёл в состав Черноморского флота. Грузовой теплоход «Жан Жорес» осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

16 января 1942 года в 21 ч. 45 м при заходе в феодосийский порт теплоход уклонился от фарватера и подорвался на магнитной мине около мыса Ильи. Два часа команда боролась за плавучесть. Фашистские захватчики к тому моменту уже прорвались в город. При отсутствии возможности своим ходом покинуть акваторию Феодосии командование отдало приказ о затоплении судна «Жан Жорес». Плавучесть можно было бы восстановить, имея в запасе 5–6 часов, но до теплохода уже доходили прожекторные лучи, и враг начинал обстрел. За ранеными и членами команды подошел катер под названием «Кабардинец». Оставшихся людей и снятое оборудование забрал тральщик «Геленджик». Дальше открыли кингстоны. Количество погибших составило примерно 40 человек.

Трубы теплохода «Жан Жорес» долгое время выступали из воды, обозначая место затопления судна. В дальнейшем они были срезаны, а место затопления обозначено буем.

Фото: ГУ МЧС по РК.