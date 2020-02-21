Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Крымские спасатели уничтожили авиабомбу, найденную в районе Керчи

crimeapress_news

Крымские спасатели уничтожили авиабомбу, найденную в районе Керчи
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели уничтожили авиабомбу, найденную в районе Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:49 21.02.2020

По информации МЧС РК, обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: авиационная бомба-АО-10. Боеприпас обнаружили накануне в поселке Мичурино (округ Керчи).

Сообщение об обнаружении опасной находки поступило от местного жителя села. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Взрывоопасный предмет был извлечен из земли, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Крымские спасатели уничтожили авиабомбу, найденную в районе Керчи

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.