Крымские спасатели уничтожили авиабомбу, найденную в районе Керчи

По информации МЧС РК, обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: авиационная бомба-АО-10. Боеприпас обнаружили накануне в поселке Мичурино (округ Керчи).

Сообщение об обнаружении опасной находки поступило от местного жителя села. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Взрывоопасный предмет был извлечен из земли, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.