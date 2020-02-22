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Крымские спасатели уничтожили авиабомбу в Ленинском районе
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели уничтожили авиабомбу в Ленинском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:19 22.02.2020

Близ поселка Багерово, в Ленинском районе, на открытой местности местные жители обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминавший авиабомбу. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК.

Боеприпас был идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 100 кг. (ФАБ-100), которая сохранила свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был извлечен из земли и доставлен на специальный полигон, где и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности, — сообщили в МЧС.

Крымские спасатели уничтожили авиабомбу в Ленинском районе

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