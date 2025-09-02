Крымские спелеологи протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли

Подземное пространство дистанционными методами практически не исследуется. Есть наработки, но они не всегда корректные. Только непосредственное участие спелеологов открывает новые географические пространства, – сказал Самохин.

По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.

Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере «Таврида» в Крыму.

Сейчас в пещере «Таврида» одна из лучших систем мониторинга подземной среды в мире. Я сейчас со своего телефона, с любого компьютера могу посмотреть, какая там влажность, температура и все остальное. Много зарубежных коллег уже заинтересовались этими разработками, – подчеркнул исследователь.

Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.

Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах.

Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно, – рассказал Геннадий Самохин.

На это оптоволокно теперь «нанизаны» приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.

Измерять параметры подземной среды важно для понимания, как взаимодействует поверхностная атмосфера и подземная атмосфера, поверхностная вода с подземной водой. Через каждый определенный промежуток времени производится фотографирование, получается годовой видеоряд, как изменяется уровень воды, биологическая жизнь. То есть уникальнейшие данные, — сказал крымский спелеолог.

По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.

