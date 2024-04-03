Крымские спортсмены не будут принимать участия в летних Олимпийских играх в Париже

О том, что спортсмены от Республики Крым не будут принимать участие в летних Олимпийских играх 2024 года, заявил Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, решение не ехать на Олимпиаду в Париж приняли сами спортсмены.
Полностью их поддерживаю. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами, – выразил мнение Глава Крыма.
Сергей Аксёнов отметил, что МОК даже не скрывает своего отношения к российским спортсменам.
Они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну, – подчеркнул Глава республики.
Как акцентировал Сергей Аксёнов, не стоит доставлять Западу удовольствие унижать россиян.
Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется, – заключил Глава Крыма.
СПРАВКА. Летние Олимпийские игры – 2024 – 33-е по счету летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции. Париж ранее принимал у себя игры 1900 и 1924 годов.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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