Крымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта России

В селе Заречное Симферопольского района перед открытием Кубка России по спорту сверхлегкой авиации, проходившему в Крыму, состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и значков «Мастер спорта России» пятнадцати Крымским спортсменам, показавшим высокие результаты за несколько лет участия на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Церемония прошла в очень праздничной атмосфере, всем участникам и гостям был продемонстрирован видеоролик о всех дисциплинах спорта сверхлегкой авиации. Спортивное звание «Мастер спорта России» было присвоено следующим спортсменам: Юрию Вашатко, Владимиру Гак, Марии Гимадиевой, Антону Гончарову, Вадиму Ельцову, Владимиру Ивненко, Геннадию Коваленко, Ивану Колесникову, Вячеславу Копчинскому, Владимиру Мищенко, Александру Мусийко, Сергею Чепелеву, Сергею Чернякову, Андрею Чеснокову, Дмитрию Шереметьеву, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.