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Крымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта России

Крымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта России

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:40 20.07.2021

В селе Заречное Симферопольского района перед открытием Кубка России по спорту сверхлегкой авиации, проходившему в Крыму, состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и значков «Мастер спорта России» пятнадцати Крымским спортсменам, показавшим высокие результаты за несколько лет участия на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Церемония прошла в очень праздничной атмосфере, всем участникам и гостям был продемонстрирован видеоролик о всех дисциплинах спорта сверхлегкой авиации. Спортивное звание «Мастер спорта России» было присвоено следующим спортсменам: Юрию Вашатко, Владимиру Гак, Марии Гимадиевой, Антону Гончарову, Вадиму Ельцову, Владимиру Ивненко, Геннадию Коваленко, Ивану Колесникову, Вячеславу Копчинскому, Владимиру Мищенко, Александру Мусийко, Сергею Чепелеву, Сергею Чернякову, Андрею Чеснокову, Дмитрию Шереметьеву, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Крымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта РоссииКрымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта России

Крымские спортсмены по спорту сверхлегкой авиации стали Мастерами спорта России

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