Крымские спортсмены — победители и призёры Всероссийских соревнований по тхэквондо

В рамках Фестиваля состоялись Всероссийские соревнованиях по тхэквондо (ВТФ), которые проводились как по поединкам, так и по пхумсэ, где в дисциплине пхумсэ принимали участие более 150 спортсменов из разных регионов нашей страны и было разыграно 17 комплектов наград. Сборная команда Республики Крым по тхэквондо пхумсэ была представлена во всех возрастах соревновательной программы. В возрастной категории юноши и девушки 12-14 лет воспитанники ГБУ РК «Спортивная школа №8» принесли в копилку нашей сборной медали разного достоинства. Виктория Семенченко выиграла золотую медаль и заняла вершину пьедестала почета обойдя 26 соперниц из разных регионов нашей страны! В категории двойки смешанные 12-14 лет Салиджанова Реяна и Мироненков Тимур стали обладателями бронзовой медали. Саенко Марк, Мироненков Тимур, Скороед Олег так же стали бронзовыми призёрами «Кубка Балтийского моря» в категории тройки юноши 12-14 лет, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.