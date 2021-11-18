Крымские спортсмены — победители и призёры Всероссийских соревнований по тхэквондо

Крымские спортсмены стали победителями и призёрами XXIII Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Балтийского моря», который прошел в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». Фестиваль включал в себя: Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ), Кубок мира по хапкидо, Кубок генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо ТК5, с общим количеством участников более 1300 спортсменов.
В рамках Фестиваля состоялись Всероссийские соревнованиях по тхэквондо (ВТФ), которые проводились как по поединкам, так и по пхумсэ, где в дисциплине пхумсэ принимали участие более 150 спортсменов из разных регионов нашей страны и было разыграно 17 комплектов наград. Сборная команда Республики Крым по тхэквондо пхумсэ была представлена во всех возрастах соревновательной программы. В возрастной категории юноши и девушки 12-14 лет воспитанники ГБУ РК «Спортивная школа №8» принесли в копилку нашей сборной медали разного достоинства. Виктория Семенченко выиграла золотую медаль и заняла вершину пьедестала почета обойдя 26 соперниц из разных регионов нашей страны! В категории двойки смешанные 12-14 лет Салиджанова Реяна и Мироненков Тимур стали обладателями бронзовой медали. Саенко Марк, Мироненков Тимур, Скороед Олег так же стали бронзовыми призёрами «Кубка Балтийского моря» в категории тройки юноши 12-14 лет, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.
Отличные результаты, отмечают специалисты, показал взрослый состав сборной России. Серебряную медаль выиграл Анатолий Бондаренко в индивидуальных выступлениях среди мужчин 18 лет и старше. В индивидуальных выступлениях среди женщин Иустина Шагоко поднялась на третью ступень пьедестала почета. Золотые медали принесли в копилку нашей сборной выступления в смешанных двойках среди мужчин и женщин 18 лет и старше Эдуарда Лускова и Иустины Шагако повторно выполнившие норматив «Мастер спорта России»! Среди мужских троек золотые медали так же у наших спортсменов Эдуарда Лускова, Анатолия Бондаренко и Сергея Сподаря.
фото: пресс-служба Министерства спорта РК
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