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Крымские спортсмены привезли из Сочи шесть медалей
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крымские спортсмены привезли из Сочи шесть медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:01 16.03.2022

Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали крымские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическим метаниям, которые завершились в Сочи.

Очередную золотую медаль в свою коллекцию добавила прославленная ялтинская спортсменка Вера Маркарян (Ребрик). Отправив в пятой попытке копье на отметку 63,75 м, Вера выиграла соревнования с лучшим результатом сезона в России и вторым результатом в мировом рейтинге. Победителем в метании копья среди юниоров до 23 лет стал кандидат в мастера спорта из города Саки Евгений Брюшенко, представляющий СШОР по легкой атлетике № 1. В своей лучшей попытке он показал результат 72,57 м. Еще один сакский спортсмен, Сергей Харитонов, занял первое место в метании молота среди юношей до 18 лет. Его результат, 64,83, оказался лучшим в категории, — сообщает «Крымский спорт».

В метании диска серебряным призером соревнований стала Татьяна Харитонова, также представляющая город Саки. С результатом 37,30 м. она заняла второе место среди девушек до 18 лет.

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Бронзовыми призерами в метании копья в своих возрастных группах стали сакчане Татьяна Тимошенко, которая с результатом 41,78 м заняла третье место в соревнованиях юниорок до 20 лет, а также Владислав Дубровинский, отправивший снаряд на отметку 56,01 и также завершивший выступление на третьей ступени пьедестала почета.


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