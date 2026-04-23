Крымские спортсмены выступили на соревнованиях в Европе и весьма успешно

Теперь наш земляк – трехкратный чемпион Европы. Соревнования проходят с 20 по 26 апреля в столице Албании Тиране. Наш спортсмен в упорной борьбе завоевал золото в весовой категории до 55 килограммов, – рассказал Глава Крыма.

В свою очередь, штангист Геворг Серобян также стал чемпионом Европы.

На соревнованиях в Грузии он выступал в весовой категории до 79 килограммов и показал лучший результат: 180 килограммов в толчке штанги и в сумме – 341 килограмм, – отметил Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, это и личный успех каждого из спортсменов, и значимое достижение для всего крымского спорта. Особую благодарность Глава Крыма выразил тренерам и наставникам, воспитавшим чемпионов.

