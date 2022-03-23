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Крымские старшеклассники могут принять участие во Всероссийских просветительских играх

Крымские старшеклассники могут принять участие во Всероссийских просветительских играх

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 13:33 23.03.2022

Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России проводит Всероссийские просветительские игры, участниками которых могут стать ученики 9–11-х классов общеобразовательных организаций. Игры пройдут во всех регионах России. Крымские старшеклассники, не упустите свой шанс! До 20 апреля принимаются заявки на участие во Всероссийских просветительских играх. Для отправки заявки необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание».

Финальный этап игр пройдёт 17–19 мая в рамках марафона «Новое знание».

Целью Всероссийских просветительских игр является развитие творческого и интеллектуального потенциала молодёжи. Партнёрами состязаний регионального этапа игр стали компания VK, платформа добрых дел «Добро.РФ», всероссийский просветительский проект «Моя страна – моя Россия», Ассоциация компьютерного спорта, — рассказали организаторы проекта.

21 апреля 2021 года в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил о назревшей актуальности перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе для постоянного обучения молодёжи.

Узнайте больше:  В Симферополе состоялся Всероссийский конкурс «Ярмарка научных идей. Я хочу сделать лучше»

На территории Российской Федерации функционирует 85 региональных отделений Российского общества «Знание» в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».


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