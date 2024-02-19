Крымские студенческие отряды объединяют усилия в деле развития общества

16 февраля в штабе общественной поддержки Республики Крым состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам и перспективам деятельности Российских студенческих отрядов. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню Российских студенческих отрядов.

На встрече присутствовали:

Представители студенческих отрядов Республики Крым активно обсуждали вопросы улучшения и развития сферы деятельности студенческих отрядов в регионе.

Когда я вспоминаю студенческие годы, самыми хорошими годами были, когда я ездил проводником, в летние каникулы, это были после 2 и 3 курса. Очень полезная работа, она меня научила взаимоотношению с людьми, не так просто взаимодействовать с пассажирами, они бывают разные. Это все жизненный опыт, он мне помог сформироваться как личности. Я считаю, если есть возможность поработать, надо работать. Успехов Вам, в студотрядовской деятельности, работайте, все на пользу. Разбирайтесь в процессах, которые происходят в нашей стране, — поделился своим опытом Сергей Цеков, Сенатор Российской Федерации.

В 2015 году, когда формировалось Региональное отделение студенческих отрядов Республики Крым, у вас была выгодная позиция. Вы видели другие регионы, и вам удалось сочетать все лучшие практики, сделать показательное региональное отделение, в котором собрано много хороших практик.

Не могу не отметить, что РСО это уникальная возможность для путешествий. Они не просто работают, но еще и посещают различные субъекты РФ. Это насыщенность и опыт, который они могут приобрести, побывав в других субъектах. Это обогащает студентов и вносит свой неоценимый вклад в их сознание и копилку воспоминаний, – выразила свое мнение Ани Рудникова, Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.