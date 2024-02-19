Крымские студенческие отряды объединяют усилия в деле развития общества

16 февраля в штабе общественной поддержки Республики Крым состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам и перспективам деятельности Российских студенческих отрядов. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню Российских студенческих отрядов.
На встрече присутствовали:
- Сергей Цеков, Сенатор Российской Федерации;
- Светлана Савченко, Руководитель Штаба общественной поддержки Республики Крым, советник Представителя Государственного Совета Республики Крым;
- Ани Рудникова, Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым;
- Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения.
Представители студенческих отрядов Республики Крым активно обсуждали вопросы улучшения и развития сферы деятельности студенческих отрядов в регионе.
Когда я вспоминаю студенческие годы, самыми хорошими годами были, когда я ездил проводником, в летние каникулы, это были после 2 и 3 курса. Очень полезная работа, она меня научила взаимоотношению с людьми, не так просто взаимодействовать с пассажирами, они бывают разные. Это все жизненный опыт, он мне помог сформироваться как личности. Я считаю, если есть возможность поработать, надо работать. Успехов Вам, в студотрядовской деятельности, работайте, все на пользу. Разбирайтесь в процессах, которые происходят в нашей стране, — поделился своим опытом Сергей Цеков, Сенатор Российской Федерации.
В 2015 году, когда формировалось Региональное отделение студенческих отрядов Республики Крым, у вас была выгодная позиция. Вы видели другие регионы, и вам удалось сочетать все лучшие практики, сделать показательное региональное отделение, в котором собрано много хороших практик.
Не могу не отметить, что РСО это уникальная возможность для путешествий. Они не просто работают, но еще и посещают различные субъекты РФ. Это насыщенность и опыт, который они могут приобрести, побывав в других субъектах. Это обогащает студентов и вносит свой неоценимый вклад в их сознание и копилку воспоминаний, – выразила свое мнение Ани Рудникова, Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.
В рамках обсуждений руководитель Крымского регионального отделения Владимир Кайданский отметил:
Мы сталкиваемся с тем, что в учебной деятельности Студенческих отрядов Республики Крым отсутствует регламентирующий документ, который бы систематизировал нашу работу. Есть федеральный закон об образовании, в котором описаны основные принципы Российских студенческих отрядов, и даны рекомендации для образовательных организаций. Однако каждый регион трактует этот закон по-своему, что приводит к различным интерпретациям и практикам. Выходцы из студенческих отрядов активно стимулируют развитие студенческих отрядов, но нам необходимо иметь четкий региональный закон, который бы урегулировал нашу деятельность и обеспечил ее эффективность. Поэтому мы выступаем с инициативой разработки регионального закона о развитии студенческих отрядов, чтобы создать прозрачные и стабильные условия для их работы.
Это мероприятие является частью широкой кампании по стимулированию активности молодежи и развитию студенческого сообщества в регионе. Ожидается, что принятые решения и инициативы способствуют укреплению роли студенческих отрядов в общественной жизни и обеспечат более эффективное взаимодействие с органами власти и общественностью.
Мы со стороны общественности поддерживаем ваше предложение по законодательному акту. Будем очень счастливы быть вместе с вами. Видно, что ребята заряжены, серьезно подходят к развитию студенческих отрядов и готовы работать на благо нашего региона, – поддержала Светлана Савченко, Руководитель Штаба общественной поддержки Республики Крым, советник Представителя Государственного Совета Республики Крым.
Мы благодарим всех участников круглого стола за активное участие и конструктивный вклад в развитие студенческого движения в Республике Крым.
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