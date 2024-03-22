Крымские студенты и школьники проведут уборку и благоустройство территорий памятников ВОВ

24 студенческих и школьных трудовых отрядов приведут в порядок памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 20 муниципальных образованиях Республики Крым. Для подготовки студентов и школьников была организована школа трудового добровольчества, которую прошли 630 добровольцев.

С 15 по 22 марта в Симферополе на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского для студентов и школьников успешно завершилась школа подготовки к трудовому десанту в рамках патриотической акции «Десант Победы».

Школа проходила в два этапа: подготовка командных составов трудовых добровольческих отрядов и подготовка волонтеров для участия в акции. Участники прошли мастер-классы по командообразованию, инструктажи по технике безопасности, охране труда, правилам поведения в непредвиденных обстоятельствах и оказанию первой доврачебной медицинской помощи. Также проведена методическая подготовка по проведению открытых уроков о событиях Крымской наступательной операции 1944 г.

Патриотическая акция «Десант Победы» направлена на проведение добровольческих мероприятий по уборке и благоустройству памятников Великой Отечественной войны, помощи людям преклонного возраста, труженикам тыла, детям войны и ветеранам ВОВ, а также на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди молодежи. В этом году акция приурочена к 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Акция «Десант Победы» проводится по инициативе Российских Студенческих Отрядов с 2019 года. С каждым годом патриотически настроенных ребят, желающих присоединится к акции, становится все больше и больше. Ребята понимают, насколько важно не на словах, а на деле сохранять историю о тех героях, которые отдавали свои жизни и проливали кровь ради Великой Победы. С учетом роста численности участников акции мы все больше и больше уделяем внимание подготовке ребят к трудовой деятельности и их методической подготовке. Школа трудового добровольчества направлена не только на образовательный блок, но и на сплочение ребят в единые команды, которыми они будут работать на трудовом десанте, — рассказала Екатерина Денесюк, специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым.

Патриотическая акция «Десант Победы» в Крыму пройдет с 23 по 31 марта. Участники с нетерпением ждут возможности внести свой вклад в дело сохранения исторической памяти героического этапа истории нашей страны.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»