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Крымские студенты и ВУЗы помогают бойцам маскировкой и техническими средствами для ведения боя
фото: пресс-служба Народного й фронта в Крыму

Крымские студенты и ВУЗы помогают бойцам маскировкой и техническими средствами для ведения боя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 20.05.2025

Руководство Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и коллектив Крымского колледжа общественного питания и торговли помогали закупить партию коллиматорных прицелов для бойцов на запорожское направление. Преподаватели поддержали волонтерскую деятельность студентов, которые вместе с Народным фронтом сплели маскировочные сети для ребят.

Наши студенты всегда помогают бойцам, плетем сети буквально каждую неделю. Надеемся, что и техническая помощь, которую вместе с нами передал КФУ, вам пригодится. Наш КФУ всегда с вами!, — обратилась к бойцам студентка КФУ, участница Молодёжка Народного фронта Валерия Кравцова.

Бойцы высоко ценят помощь крымских учебных заведений, которая продолжается уже более 3 лет.

Спасибо Крымскому федеральному университету. Техническая помощь поможет в выполнении боевых задач, а ваши сети укроют наши позиции. От всей души спасибо подрастающим патриотам, — отметил крымский боец с позывным «Кантик».

Народный фронт вместе с ВУЗами Крыма уже в ближайшее время отправит еще несколько партий сетей.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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