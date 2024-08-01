Крымские студенты-медики работают на трудовом проекте «Атлант» в Кузбассе

В Кузбассе состоялось официальное открытие Всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант», в рамках которого трудится Крымский студенческий медицинский отряд «Lux Vitae». Открытие прошло ярко и торжественно: зажигательные танцы и песни, вручение юбилейных путёвок, слова поддержки от почетных гостей и множество подарков создали незабываемую атмосферу.

Символом открытия проекта стала расписная тарелка, на которой почетные гости и командиры отрядов-участников оставили свои подписи. Эта тарелка будет сопровождать бойцов на протяжении всего двухмесячного проекта и по его завершении будет поделена на части, чтобы отправиться в различные регионы России как памятный знак.

В этом году 20 крымских студентов-медиков впервые участвуют в Всероссийском трудовом проекте, работая бок о бок с представителями других регионов России. Это уникальная возможность для крымских студентов приобрести ценный опыт, применить свои знания и навыки в реальных условиях и внести вклад в развитие медицины в Кузбассе.

Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения РСО, отметил:

Участие в проекте «Атлант» – это не только уникальная возможность для наших студентов-медиков приобрести практические навыки, но и важный шаг в укреплении межрегиональных связей. Мы гордимся тем, что крымские студенты стали частью этого значимого проекта. Это подтверждает высокий уровень подготовки наших бойцов и их готовность работать в сложных условиях, помогая людям и внося свой вклад в развитие медицинской отрасли России. Надеемся, что опыт, полученный на проекте «Атлант», станет основой для их дальнейшего профессионального роста и развития.

Проект «Атлант» представляет собой важную инициативу, объединяющую студентов-медиков со всей страны, и крымские участники уже продемонстрировали свою профессиональную компетентность и готовность к работе на высшем уровне.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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