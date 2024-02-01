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ские студенты нарисовали эскизы для поздравительных открыток воинам — участникам СВО

Крымские студенты нарисовали эскизы для поздравительных открыток воинам — участникам СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:59 01.02.2024

Студенты Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша нарисовали плакаты — эскизы для поздравительных открыток с Днем защитника Отечества для участников СВО, находящихся на передовой. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Крымские студенты нарисовали эскизы для поздравительных открыток воинам - участникам СВО

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки Республики Крым в рамках Всероссийской акции «Тепло для героя».

Крымские студенты нарисовали эскизы для поздравительных открыток воинам - участникам СВО

Наши солдаты мужественно исполняют свой воинский долг, самоотверженно служат Отечеству. Они способствуют сохранению мира в Крыму, в России, а мы — обеспечиваем им надёжный тыл, стремимся поддерживать их, их семьи всеми возможными способами. Убеждён, что только при таком единстве фронта и тыла мы одержим Победу над нашим врагом, — прокомментировал Владимир Константинов.

Крымские студенты нарисовали эскизы для поздравительных открыток воинам - участникам СВО

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