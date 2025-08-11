Крымские студенты отправились на помощь мирным жителям и бойцам в Курскую область. Уже в 4 раз

Стартовала 12 гуманитарная миссия крымской молодёжи на помощь фронту и мирным жителям. В этот раз — снова на Курское направление.

Наши ребята будут помогать в организации гуманитарных грузов, передачах бойцам и раненым в военных госпиталях. На Курском направлении крымскую молодёжь любят и ценят, наши студенты с Молодёжкой НФ впервые приехали год назад, на второй день вторжения ВСУ и сразу же начали помогать. Для некоторых участников это уже третья миссия в Курской области за год!, — поделился координатор Молодёжки НФ в Крыму Александра Карданов.

Среди участников — студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, колледжа общественного питания и торговли и молодёжного совета при администрации Симферополя.

Цель одна, она сегодня объединяет всех людей в тылу — это помочь фронту и сделать то вклад, который сегодня посилен мне и ребятам, которым едут вместе с нами, — поделился участник миссии, председатель молодежного совета при администрации Симферополя Владислав Чернов.

По возвращению все ребята вместе с Народным фронтом будут передавать опыт студентам крымских ВУЗов и помогать нашим крымским героям! — сообщили в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

