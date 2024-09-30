Крымские студенты помогли собрать урожай яблок. Работали в с. Петровка

В этом году студенты Крыма внесли важный вклад в местное сельское хозяйство, приняв участие в сборе урожая яблок. После прохождения профессионального обучения, организованного в рамках программы трудовых студенческих отрядов, бойцы студотряда «Агро-профи» направились в с. Петровка, где стали частью команды по сбору урожая.

Сельскохозяйственный сектор регулярно сталкивается с нехваткой кадров во время сезона, и студенты играют ключевую роль, помогая фермерам справляться с увеличенной нагрузкой.

Для нас участие в сборе урожая — это не только возможность получить важные профессиональные навыки, но и ощутить реальную пользу от своего труда. Мы не просто учимся работать в полевых условиях, но и помогаем местным аграриям в решении важной задачи. Это был сложный процесс, но командная работа и поддержка товарищей сделали его незабываемым. Я горжусь, что смог стать частью такого важного для региона дела, — отмечает командир студенческого отряда «Агро-профи» Крымского регионального отделения РСО Игорь Шматок.

Сельское хозяйство в Крыму традиционно испытывает недостаток рабочей силы в период сбора урожая, и помощь студентов становится жизненно необходимой для фермеров региона. Программа студенческих отрядов, нацеленная на развитие аграрных компетенций, не только дает молодежи возможность получить практические навыки, но и способствует поддержанию экономики и агропромышленного сектора полуострова.

источник: Информация предоставлена пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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