Крымские студенты пополнили регистр доноров костного мозга

19 сентября в Центре крови студенческие отряды Крыма вместе со Службой крови пригласили молодежь сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Студенческие отряды Республики Крым ежегодно принимают активное участие в акциях по сдаче крови, и этот год не стал исключением. Мы уже проводили несколько акций и сегодня вновь собрались в Центре крови для того, чтобы в преддверии Всемирного дня донора ребята получили уникальную возможность вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Несмотря на множество противопоказаний к донорству, с каждым разом появляются новые желающие, готовые приходить на донации. Это крайне важно для студентов, ведь они осознают, что их действия могут спасти жизнь другому человеку. Особенно актуальна данная процедура сейчас, когда большое количество крови требуется раненым на фронте. Мы гордимся такими инициативами и призываем всех присоединяться к добрым делам!, — отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Руководитель медицинских отрядов Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Александра Шелупина добавила, что для нее донорство — это личная миссия:

Я сдаю кровь не первый раз, и эта процедура всегда для меня волнительна. Осознание того, что моя кровь может спасти жизнь другому человеку, для меня очень ценно. Это такой простой способ помочь, а значит, я могу стать частью чего-то большего и действительно важного. Мне очень приятно знать, что в моих силах подарить человеку жизнь.

Ежегодно около 2000 россиян – детей и взрослых – сталкиваются с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, при которых единственным шансом на выздоровление становится пересадка костного мозга от неродственного донора. Однако найти подходящего человека крайне сложно: вероятность совпадения составляет всего 1 к 10 000.

Расширение Федерального регистра доноров костного мозга – одна из ключевых задач системы здравоохранения. Сегодня в стране реализуются масштабные проекты по популяризации этого направления, и участие каждого жителя России может стать решающим. Партнёрами акции выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).

