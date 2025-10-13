Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские студенты прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Красноярске
Новости Республики
Крымские студенты прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Красноярске

Крымские студенты прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Красноярске

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:52 13.10.2025

В Красноярском крае в ноябре 2025 года пройдет Всероссийский слёт студенческих отрядов, в рамках которого состоится конкурс профессионального мастерства по различным направлениям работы: педагогическое, медицинское, сельскохозяйственное, проводники пассажирских вагонов и другие.

Представители студенческих отрядов Республики Крыма в течение двух месяцев проходили конкурсные испытания по своим направлениям и, успешно справившись с заочным этапом конкурса, вышли в финал и теперь представят регион на всероссийском уровне.

Студенческий медицинский отряд «Lux Vitae» и студенческие отряды проводников Крыма не первый год принимают участие в финале конкурса. В 2025 году в Москве студотрядовцы показали высокий уровень профессионального мастерства и вошли в 10 лучших регионов.

Российские студенческие отряды позволяют молодёжи не только получить первый трудовой опыт, но и развить свои профессиональные навыки в той или иной сфере деятельности. Наши студенты ежегодно выезжают на трудовые объекты по всей стране, повышая свою квалификацию, а после получают возможность показать себя на конкурсах профессионального мастерства Всероссийского уровня. Это бесценный опыт для молодёжи, – отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Всероссийский студенческий слёт пройдет с 11 по 16 ноября. В этот период в Красноярске соберутся более 2,5 тысячи молодых людей из 89 регионов России, в том числе 80 представителей дружественных стран. Студотрядовцы покажут знания и практические навыки в профессиональных и творческих конкурсах, примут участие в деловой программе.

Узнайте больше:  Мотоциклист сорвался с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x