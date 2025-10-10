Крымские студенты прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Красноярске

В Красноярском крае в ноябре 2025 года пройдет Всероссийский слёт студенческих отрядов, в рамках которого состоится конкурс профессионального мастерства по различным направлениям работы: педагогическое, медицинское, сельскохозяйственное, проводники пассажирских вагонов и другие.

Представители студенческих отрядов Республики Крыма в течение двух месяцев проходили конкурсные испытания по своим направлениям и, успешно справившись с заочным этапом конкурса, вышли в финал и теперь представят регион на всероссийском уровне.

Студенческий медицинский отряд «Lux Vitae» и студенческие отряды проводников Крыма не первый год принимают участие в финале конкурса. В 2025 году в Москве студотрядовцы показали высокий уровень профессионального мастерства и вошли в 10 лучших регионов.

Российские студенческие отряды позволяют молодёжи не только получить первый трудовой опыт, но и развить свои профессиональные навыки в той или иной сфере деятельности. Наши студенты ежегодно выезжают на трудовые объекты по всей стране, повышая свою квалификацию, а после получают возможность показать себя на конкурсах профессионального мастерства Всероссийского уровня. Это бесценный опыт для молодёжи, – отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Всероссийский студенческий слёт пройдет с 11 по 16 ноября. В этот период в Красноярске соберутся более 2,5 тысячи молодых людей из 89 регионов России, в том числе 80 представителей дружественных стран. Студотрядовцы покажут знания и практические навыки в профессиональных и творческих конкурсах, примут участие в деловой программе.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 7