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Крымские студенты смогут бесплатно посетить музеи А.П. Чехова и А.С. Пушкина в Гурзуфе
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Крымские студенты смогут бесплатно посетить музеи А.П. Чехова и А.С. Пушкина в Гурзуфе

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 13:05 23.01.2021

24 января при поддержке Министерства культуры Крыма состоится акция, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества.

Студенты смогут бесплатно посетить крымские музеи А.П. Чехова и музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. Акция, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества, пройдет 24 января при поддержке Министерства культуры Республики Крым. При предъявлении соответствующего документа и в составе организованных экскурсий обучающиеся по программе высшего и среднего образования смогут еще ближе познакомиться с историей Ялты через призму жизни и творчества великих русских писателей. Бесплатно студенты смогут посетить четыре музея, которые входят в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: Дом-музей А.П.Чехова в Ялте, Отдел «Чехов и Крым», Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе и Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

При этом, как обратили внимание сотрудники музея, 25 января, в Татьянин день, отделы музея-заповедника не работают.

Крымские студенты смогут бесплатно посетить музеи А.П. Чехова и А.С. Пушкина в Гурзуфе

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