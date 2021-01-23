Крымские студенты смогут бесплатно посетить музеи А.П. Чехова и А.С. Пушкина в Гурзуфе

Студенты смогут бесплатно посетить крымские музеи А.П. Чехова и музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. Акция, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества, пройдет 24 января при поддержке Министерства культуры Республики Крым. При предъявлении соответствующего документа и в составе организованных экскурсий обучающиеся по программе высшего и среднего образования смогут еще ближе познакомиться с историей Ялты через призму жизни и творчества великих русских писателей. Бесплатно студенты смогут посетить четыре музея, которые входят в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: Дом-музей А.П.Чехова в Ялте, Отдел «Чехов и Крым», Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе и Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.