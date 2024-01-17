Крымские студенты собирают детские книги для библиотек детских домов

Усилиями бойцов Российских Студенческих Отрядов в Республике Крым проводится ежегодная добровольческая акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к Международному дню дарения книг. На протяжении месяца усилиями студотрядовцев со всех уголков полуострова будут собраны книги, которые передадут в библиотеки детских домов.

Акция проводится с 2018 года и направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов библиотек детских домов и интернатов Республики Крым. Присоединиться к ней может любой желающий. Для участия необходимо:

найти детскую книгу в хорошем состоянии;

написать самые тёплые пожелания;

принести книгу до 13 февраля в Таврическую академию Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (корпус А, кабинет 500) по адресу: г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4;

позвонить на горячую линию по тел. +7(978) 961-87-16(Ангелина),

+7 (978) 674-17-09 (Анастасия) и рассказать, где можно забрать Вашу книгу или Ваши книги.

Все собранные книги 14 февраля в Международный день дарения книг будут переданы в детские дома Республики Крым.

Более подробную информацию можно получить в вузовском штабе студенческих отрядов КФУ им. В.И. Вернадского, конт. тел. +7 (978) 130-79-42, rso.crimea@mail.ru, Александра Кондратьева.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»