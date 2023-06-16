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Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области

Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 16.06.2023

Крымское региональное отделение студенческих отрядов подвели итоги сбора детских книг для передачи в библиотеки на территории Херсонской области. С 2018 года усилиями команды студенческих отрядов Республики Крым проводим добровольческую акцию «Подари книгу ребенку». Она традиционно направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов детских библиотек. Акция «Подари книгу ребенку» проводится в зимний, весенний и летний периоды, и каждый раз привлекает множество желающих внести свой вклад в культурное развитие молодого поколения.

В рамках последнего сбора любой желающий на протяжении месяца мог приобрести книгу или найти детскую книгу в хорошем состоянии в своей домашней библиотеке и передать их в штаб студенческих отрядов Республики Крым.

Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области

В результате коллективных усилий и великодушного вклада студентов, более трехсот детских книг были собраны за последний месяц. Сегодня все собранные книги, в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, были переданы в РИК Народного фронта в Крыму. Представители Народного фронта в свою очередь доставят эти ценные литературные произведения в муниципальные и школьные библиотеки на территории Херсонской области.

Акция «Подари книгу ребенку» имеет большую значимость для нас. Мы стремимся развивать добровольчество среди студентов и популяризировать чтение среди детей. Книги — это окно в мир знаний и воображения, и мы хотим открыть это окно для каждого ребенка. Собранные книги позволят пополнить фонды детских библиотек и подарить детям возможность погрузиться в увлекательные истории и расширить свой кругозор. Я горжусь участием наших студентов в этой акции, их энтузиазм и желание делать добро. Вместе мы можем изменить жизни детей и внести свой вклад в будущее нашей страны, – говорит руководитель Крымского регионального отделения Владимир Кайданский. 

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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