Крымские студенты собрали более трехсот книг для пополнения фонда библиотек Херсонской области

Крымское региональное отделение студенческих отрядов подвели итоги сбора детских книг для передачи в библиотеки на территории Херсонской области. С 2018 года усилиями команды студенческих отрядов Республики Крым проводим добровольческую акцию «Подари книгу ребенку». Она традиционно направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов детских библиотек. Акция «Подари книгу ребенку» проводится в зимний, весенний и летний периоды, и каждый раз привлекает множество желающих внести свой вклад в культурное развитие молодого поколения.

В рамках последнего сбора любой желающий на протяжении месяца мог приобрести книгу или найти детскую книгу в хорошем состоянии в своей домашней библиотеке и передать их в штаб студенческих отрядов Республики Крым.

В результате коллективных усилий и великодушного вклада студентов, более трехсот детских книг были собраны за последний месяц. Сегодня все собранные книги, в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, были переданы в РИК Народного фронта в Крыму. Представители Народного фронта в свою очередь доставят эти ценные литературные произведения в муниципальные и школьные библиотеки на территории Херсонской области.

Акция «Подари книгу ребенку» имеет большую значимость для нас. Мы стремимся развивать добровольчество среди студентов и популяризировать чтение среди детей. Книги — это окно в мир знаний и воображения, и мы хотим открыть это окно для каждого ребенка. Собранные книги позволят пополнить фонды детских библиотек и подарить детям возможность погрузиться в увлекательные истории и расширить свой кругозор. Я горжусь участием наших студентов в этой акции, их энтузиазм и желание делать добро. Вместе мы можем изменить жизни детей и внести свой вклад в будущее нашей страны, – говорит руководитель Крымского регионального отделения Владимир Кайданский.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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