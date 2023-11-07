Крымские студенты станут участниками Всероссийского слёте студенческих отрядов в Казани

С 8 по 12 ноября в Казани пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов, на котором будут подведены итоги года. Ежегодно слет проводится осенью в разных городах России и собирает на своей площадке лучших студентов Российских студенческих отрядов (РСО), работодателей и партнеров. В этом году участниками мероприятия станут представители 89 регионов нашей страны.

Основные мероприятия пройдут в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В рамках деловой программы будут организованы совещания, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки с представителями работодателей и молодыми лидерами.

28 бойцов Крымского регионального отделения отправятся на Всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет в Казани. Это уникальное событие, на котором будут подведены итоги года, соберет лучших студентов, работодателей и партнеров из всех уголков России. Наши студенты будут представлять Крым в различных конкурсных программах, мы верим в их талант и уверены, что они смогут проявить себя. Наши студенты представят Крым в лучшем свете и принесут нам честь. Пусть это событие станет для них источником вдохновения и новых знакомств. Желаем им успехов и побед на слете!, — отмечает руководитель Крымского регионального отделения Владимир Кайданский.

Участники смогут посетить выставочное пространство от партнеров и работодателей, в котором ознакомятся с сервисами, узнают карьерные возможности, продегустируют продукцию, примут участие в активностях и получат подарки. На слете будут представлены площадки таких партнеров как: Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», российско-германская группа компаний «ЭкоНива», технологическая компания VK, автомобильный завод КамАЗ, особая экономическая зона «Алабуга», программа развития АНО «Россия — страна возможностей», Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

10 и 11 ноября состоится творческий фестиваль, в рамках которого будут определены самые талантливые представители движения. Бойцы студенческих отрядов Республики Крым прошли очный этап в пяти номинациях: музыкальное, танцевальное, театральное направления, оригинальный жанр, видеоролик. Уже 11 ноября состоится гала-концерт творческого фестиваля, где будут представлены лучшие номера участников.

С 9 и 11 ноября в Спортивном центре «Олимп» будет проходить спартакиада студенческих отрядов, студенты Крыма станут участниками в составе команды Южного федерального округа. Будет более четырехсот представителей в составе восьми команд федеральных округов страны. В программу войдут соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу, выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», перетягиванию каната, настольному теннису. Также в рамках мероприятия пройдет турнир по тэг-рэгби.

10 ноября в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет кибертурнир среди студенческих отрядов, в рамках которого 8 команд федеральных округов определят лучших по таким дисциплинам, как боевая арена (CS:GO), стратегия в реальном времени (DOTA 2), и спортивный симулятор (FIFA).

Все участники слета посетят церемонии открытия и закрытия, экскурсии по знаковым местам Республики Татарстан. 11 ноября будут подведены итоги года и объявлены лучшие отряды и региональные отделения РСО.

Организаторами слета являются Российские студенческие отряды, Правительство Республики Татарстан, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «РЖД», Госкорпорация «Росатом», технологическая компания VK.

Участие крымских студентов во Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Кемерово проходит при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»