Крымские студенты — в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

В пятом сезоне проекта «Твой Ход» были представлены несколько конкурсных треков, каждый из которых отражает различные направления студенческой активности. Трек «Делаю» предназначен для поддержки студенческих проектов. Его участники создают инициативы в различных областях – от социальных и образовательных до научных и культурных. В этом сезоне 12 779 студентов со всей страны представили свои проекты. На церемонии закрытия Форума были названы имена 100 победителей трека «Делаю». Лучшие идеи получают премию 1 000 000 рублей, которую можно направить на развитие проекта, оплату обучения или улучшение условий жизни.

От Республики Крым победителем конкурсного трека «Делаю» стала студентка Крымского федеральный университет имени В.И. Вернадского Алена Комлева с проектом SUN. Проект SUN – это новый уникальный бренд одежды, дизайн которой придумали особенные люди. Проект объединит в себе уникальные дизайнерские решения, разработанные людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая ДЦП, а также теми, кто имеет психические или физические отклонения. Он подарит возможность для самовыражения и творчества, шанс проявить свою индивидуальность и талант через создание оригинальной одежды.

Среди основных целей проекта; предоставить возможности людям с ОВЗ реализовывать свои творческие способности и получить признание за свои работы, создать условия для социальной интеграции и повышения самооценки участников проекта, сформировать положительное отношение общества к людям с особыми потребностями и поддержать благотворительные инициативы путем направления вырученных средств на помощь людям с ОВЗ.

Конкурсный трек «Определяю» изучает мнение студенческого сообщества России по ключевым вопросам развития высшего образования. По итогам трека 200 победителей получат подарки от партнёров. Студенты из Республики Крым были отмечены за свой вклад в обсуждение важных тем:

Юлия Ендоренко – Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымскрнр Федеральный университета имени В.И. Вернадского в г. Ялте;

Рустам Исмагилов – Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;

Роман Царюк – Крымский колледж общественного питания и торговли.

Кроме этого, вузы региона участвовали в Индексе отношения к воспитательной работе. Этот рейтинг проекта «Твой Ход» оценивает качество воспитательной и внеучебной деятельности в высших учебных заведениях.

Помимо конкурсных треков, студенты региона активно включились в другие направления проекта «Твой Ход»: образовательную программу «Жить и создавать в России», карьерный центр «Твой Ход», а также спецпроект «Твой Ход x Дебаттл», который развивает ключевые коммуникативные навыки для успешной самореализации. Республику Крым представляла команда «Серебро» в составе Эвелины Аблязимовой, Анастасии Кучман и Виктории Захарчук. По итогам участия команда заняла второе место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и целеустремленность.

Также студенты региона приняли участие в спецпроекте «Твой Ход x Импровизация», открывающем новые возможности для творческой самореализации через сценическую комедию.

Победа студентов из Республики Крым в пятом сезоне проекта «Твой Ход» подтверждает высокий уровень инициативности, творческой активности и социальной ответственности молодежи региона, а также демонстрирует, что студенты активно включаются в жизнь университетов, развивают свои проекты и вносят вклад в общественные инициативы.

источник: По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»