Крымские студенты займут руководящие позиции на всероссийских трудовых проектах студенческих отрядов

С 11 по 13 апреля в Москве проходила Всероссийская школа руководителей трудовых проектов для пресс-секретарей. В обучении приняли участие более 30 человек из 17 регионов. Впервые в таком мероприятии приняли участие представители студенческих отрядов Республики Крым.

На школе руководителей трудовых проектов участники познакомились с функционалом и должностными обязанностями, посетили лекции по взаимодействию с региональными и федеральными СМИ, организации профессиональных съёмок и роли пресс-секретаря в освещении деятельности и мероприятий Российских студенческих отрядов на трудовом объекте.

По итогам обучения студотрядовцы Крыма прошли собеседование, которое позволит им в летний сезон трудоустроиться в роли пресс-секретарей на проекты Всероссийского уровня, такие как санаторно-курортный комплекс «Мрия», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», госкорпорация «Росатом» и др., а также пройти стажировку в крупнейших информационных агентствах страны: «ТАСС», «РИА Новости» и «Интерфакс».

Участие в таком мероприятии и возможность в дальнейшем трудоустроиться в качестве пресс-секретаря на ведущие трудовые объекты страны – это отличный вклад в мое будущее. Поскольку я учусь в университете по специальности «Реклама и связи с общественностью», мне особенно интересна данная сфера. Профессиональное развитие в ней очень перспективно в настоящее время, ведь в условиях постоянного изменения медиа-пространства и роста значения коммуникаций в обществе роль пресс-секретарей становится еще более актуальной. Это уникальная возможность для молодых специалистов взаимодействовать с потенциальными работодателями, развивая свои навыки и компетенции в области коммуникаций и PR, – рассказала Дария Яремчук, комиссар штаба студенческих отрядов КФУ им. В.И. Вернадского Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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