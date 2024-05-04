Крымские студотрядовцы будут работать в детском оздоровлении, сервисе, сельском хозяйстве и строительстве

В связи с острой нехваткой сезонного персонала в ведущих отраслях экономики Республики Крым работодатели все больше уделяют внимания привлечению к трудовой деятельности современных студенческих трудовых отрядов. Это требует соответствующей профессиональной подготовки студентов. Так, 3 мая на базе МДМЦ «I&Camp» в с. Песчаное Бахчисарайского района начала свою работу Региональная школа студенческих отрядов Республики Крым. Первые 200 студентов ведущих учебных заведений Крыма приступили к интенсивной подготовке к летнему трудовому сезону. Школа позволяет получить практические знания, необходимые для работы в детских лагерях, в отелях и гостиницах, в сельском хозяйстве и строительстве, в обслуживании пассажирских перевозок по железной дороге.

В рамках школы студенты будут погружены в модельные ситуации, где они смогут столкнуться с различными конфликтами и научиться их эффективному разрешению. Они также овладеют необходимыми знаниями по документоведению и лучшими практиками профессиональной и общественной деятельности.

Региональная школа студенческих отрядов — это важный шаг в развитии студотрядовского движения в Крыму. Студенты получат знания и навыки, необходимые для эффективной работы в сфере временной трудовой занятости, а также научатся работать в коллективе. Мы рассчитываем, что выпускники школы станут достойными представителями студенческих отрядов и внесут свой вклад в развитие региона, – отмечает комиссар Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владислав Езин.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»