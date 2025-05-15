Крымские студотряды готовят квалифицированные кадры для работы летом в республике

17-18 мая в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского пройдёт Региональная школа студенческих отрядов Республики Крым «Развитие надпрофессиональных трудовых компетенций студентов «Профстратегия». На одной площадке соберутся участники педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, а также представители отрядов проводников и трудовых отрядов подростков.

Региональная школа станет завершающим этапом подготовки студентов и школьников к летнему трудовому семестру. В рамках мероприятия участники узнают об основах трудоустройства на летний сезон, познакомятся с пакетом необходимых документов и основными положениями, регулирующими деятельность различных трудовых направлений в отрядах. Опытные спикеры расскажут о том, какие возможности открываются перед молодёжью в рамках студенческих трудовых отрядов и как правильно составить резюме, чтобы привлечь внимание работодателей.

Впервые участие в мероприятии примут школьники г. Симферополя из трудовых отрядов подростков (ТОП). У несовершеннолетних ежегодно есть запрос на возможность подрабатывать во время каникул, быть самостоятельными и выходить на рынок труда, поэтому студенческие отряды Республики Крым помогают найти работодателей, обучают и трудоустраивают подростков. Не первый год ТОП в Крыму объединяют учащихся, большая часть из которых трудоустраивается в летний период. Основное направление работы, где трудятся подростки, охватывает сферу анимационной деятельности в рамках детского оздоровления.

Студенческие отряды Крыма большое внимание уделяют подготовке кадров к летнему трудовому сезону. Для нас важно, чтобы представители студотрядов, отправляясь на трудовые объекты, качественно выполняли свою работу, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Особенно актуальной является подготовка вожатых для детских лагерей, так как Республика Крым испытывает острую нехватку сезонного персонала в сфере детского оздоровления. Уверены, что именно качественная подготовка и повышение квалификации позволит нам обеспечить комфорт и безопасность не только для крымских ребят, но и для отдыхающих детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Участие в школе предоставляет студентам и школьникам возможность получить бесценный практический опыт для дальнейшей профессиональной деятельности, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

После обучения участникам предстоит пройти тестирование, по результатам которого они смогут получить сертификаты, подтверждающие их участие в Региональной школе студотрядов Крыма.

Реализация проекта в этом году стала возможным при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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