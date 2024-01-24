Крымские студотряды готовятся к старту Снежного десанта РСО

С 26 января по 4 февраля в Крыму пройдёт Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году участниками акции станут более 500 человек. Помимо студентов ведущих вузов нашего полуострова в трудовом десанте впервые примут участие обучающиеся школ и колледжей, формирующие трудовые отряды подростков. Школьники помогут в благоустройстве парковых зон Армянска, Евпатории, Симферополя, Ялты и поселка Прибрежное в Сакском районе.

Снежный десант РСО – это масштабная добровольческая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Деятельность Снежного десанта РСО направлена на благоустройство населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. В Республике Крым акция имеет собственное наименование – Крымский студенческий десант РСО, что связано с отсутствием большого количества снега в отличие от многих «материковых» регионов страны.

Ребята из 20 отрядов Крымского студенческого десанта РСО будут работать в 18 муниципальных образованиях Республики Крым, а также впервые будут трудиться за пределами Крыма, помогая в уборке и благоустройстве населенных пунктов в муниципальных образованиях Запорожской области. Также отряды будут трудиться на площадках Арт-кластера «Таврида», помогая подготовить его к новому творческому сезону в этом году.

Снежный десант РСО в Республике Крым проводиться уже седьмой раз и с каждым годом акция становится все более масштабной как в охвате участников, так и в охвате территорий. Впервые в этом году в акции помимо студентов примут активное участие школьники, впервые в этом году мы будем работать в рамках акции на новых территориях со студотрядовцами Запорожской области. Все это не было бы возможным, если бы не было интересно крымской молодежи. На протяжении последних десяти лет Крыма в составе Российской Федерации крымчане не только словами, но и своим трудом доказывали готовность работать на благо нашей страны и нашего региона. И Крымский студенческий десант РСО одно из ярких тому доказательств, — говорит командир студенческих отрядов Республики Крым Владимир Кайданский.

В этом году акция реализуется за счет средств Второго грантового конкурса Госкомитета молодежной политики Республики Крым в 2023 году. А также при поддержке Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, ммолодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и администрации города Симферополя.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»