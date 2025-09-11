Прямо сейчас:
Новости Республики
Крымские студотряды навели порядок у мемориала узникам концлагеря «Красный»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 11.09.2025

Студенческие отряды Крыма провели уборку на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» в селе Мирное Симферопольского района.

Работы приурочены к международному Дню памяти жертв фашизма и посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята очистили территорию «Колодцев смерти» от листвы и сухих ветвей, пропололи траву возле мемориальной инсталляции — бревна на рельсах, символизирующей жестокий способ уничтожения узников. Завершили работы возложением цветов в память о жертвах.

Мемориальный комплекс – это дань памяти более 15 тысячам узников концлагеря, зверски уничтоженных фашистами и их пособниками. С 2011 года памятное место является символом скорби и напоминанием о страшной цене, которую заплатил наш народ за Великую Победу.

Сегодня студенческие отряды Республики Крым посетили село Мирное, где расположен мемориал в память о жертвах «Концлагеря» Красный». Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью: в каждой из них есть свои герои, чьи подвиги и жертвы навсегда останутся в памяти. Работа в таких значимых местах напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Мы благодарны за возможность прикоснуться к истории в таком формате и внести свой вклад в её сохранение для будущих поколений. Студотрядовцы помогают сохранить подвиги наших предков и уроки истории, чтобы они никогда не были забыты, — рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.   

Работы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» проводились в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам», которая направлена на сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому России среди молодежи.

Узнайте больше:  Крым и Карачаево-Черкесия продолжат сотрудничество в сфере туризма

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 8

