Крымские студотряды оказывают шефскую помощь в Омской области

Боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов отправился в Омскую область для участия во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Это событие стало важным этапом развития межрегионального сотрудничества и добровольческого движения между югом России и Сибирью.

География работы добровольцев охватывает как областной центр, так и отдаленные муниципальные районы Омска. Программа пребывания включает широкий спектр волонтерских, социальных и спортивных инициатив. Особое внимание уделяется адресной помощи ветеранам, представителям старшего поколения и семьям участников СВО. В прикладную часть работы также входит благоустройство территорий и расчистка памятных мест от снега.

Традиционно важным вектором акции является профориентация сельских школьников. В ходе встреч в общеобразовательных учреждениях бойцы знакомят учащихся с деятельностью студенческих отрядов и помогают им в выборе будущей профессии. Кроме того, программа включает культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на продвижение ценностей здорового образа жизни и творческую самореализацию молодежи.

Развитие межрегионального сотрудничества является одним из приоритетных направлений для нашего отделения. Нам крайне важно, что крымские бойцы проявляют активность и за пределами родного полуострова, представляя республику на федеральном уровне. Участие в сибирском десанте – это не просто волонтерская работа, это мощная школа жизни и проверка на прочность. Когда наши ребята выезжают в другие регионы, они доказывают, что для взаимовыручки и патриотизма не существует географических границ, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Для меня участие в «Снежном десанте РСО» в Омской области – это уникальная возможность проверить себя и принести реальную пользу там, где это сейчас особенно необходимо. Несмотря на суровые сибирские морозы, нас встречают очень тепло и душевно. Я горжусь тем, что представляю Крым в этом большом и добром деле. Расстояние в тысячи километров только подчеркивает единство нашего движения – мы одна команда, готовая прийти на помощь в любой точке страны, – поделилась Валерия Бабич, участница десанта из студотрядов Крыма.

Ежегодная акция «Снежный десант РСО» в Омской области играет важную роль в патриотическом воспитании и развитии добровольческого движения. Участие крымских студентов в таких выездах способствует укреплению связей между субъектами Российской Федерации, формирует у молодежи чувство ответственности за развитие своего региона и всей страны, а также транслирует ключевые ценности трудового движения подрастающему поколению.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 10