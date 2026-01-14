Крымские студотряды поздравили партнеров праздничными колядками

В честь празднования Старого Нового года бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) организовали серию праздничных визитов к своим ключевым партнерам, работодателям и представителям органов власти. Студенты продолжают древний обычай колядования, превратив рабочие будни организаций в яркое фольклорное представление с песнями, добрыми пожеланиями и традиционными народными костюмами.

В рамках праздничного маршрута бойцы студенческих отрядов посетили Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, Государственный комитет молодежной политики Республики Крым, автономную некоммерческую организацию «Дом Молодежи», ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», а также партнеров студотрядов Крыма. В каждой организации ребят встречали с теплотой, отмечая важность сохранения культурного наследия и укрепления дружеских связей между молодежью и профессиональными сообществами.

Для нашего движения очень важно сохранять традиции и передавать их из поколения в поколение. Колядование – это не просто красивый обряд, это способ зарядить окружающих доброй и теплой энергией, которой так часто не хватает в повседневной суете. Такие моменты искренней радости и неформального общения очень сплочают людей, делают наше сотрудничество с партнерами более человечным и крепким, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Данная акция стала не только способом поздравить коллег с завершением зимних праздников, но и эффективным инструментом развития корпоративной культуры и неформального общения с партнёрами и работодателями, которые на протяжении года поддерживают трудовые инициативы крымских студентов. Подобные мероприятия являются частью большой программы РСО по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и развитию творческого потенциала студентов.

