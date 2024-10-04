Крымские студотряды примут участие в финале Всероссийского конкурса профмастерства среди студенческих медотрядов

Ежегодно цикл мероприятий современных Российских студенческих отрядов (РСО) завершается Всероссийским слетом студенческих отрядов. В этом год РСО отмечают 20-летие современных студенческих отрядов и 65-летний юбилей студотрядовского движения в целом. С присущим размахом для юбилейного студотрядовского слета с 20 по 24 ноября в Москве одновременно состоятся Всероссийские конкурсы профессионального мастерства по различным направлениям деятельности студенческих отрядов, одним из которых станет конкурс по определению лучшего студенческого медицинского отряда страны.

Направление студенческих медицинских отрядов довольно молодое в деятельности Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Но за короткое время участники крымских студенческих медицинских отрядов зарекомендовали себя на качественно высоком уровне в своей работе. Так, в этом году крымские студенты медики стали лучшими на окружном конкурсе профмастерства, а Татьяна Глушкова, командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» стала лучшим медиком в составе студенческих медицинских отрядов Южного федерального округа. Крымские студенты медики впервые в этом году достойно показали себя как на всероссийском трудовом проекте «Атлант» в Кемеровской области, так и на трудовых проектах на территории Республики Крым, работая и в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, и в ведущих санаториях и отелях полуострова.

На протяжении года крымские студенты медики участвовали в отборочных этапах для выхода в финал Всероссийского конкурса профмастерства среди студенческих медицинских отрядов и, пройдя все этапы, стали в составе студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» финалистами престижного конкурса. В финале конкурсные задания будут включать проверку медицинских знаний, навыков, умений по оказанию первой помощи, организацию санитарно-просветительских мероприятий и многие другие важные аспекты работы в студенческих медицинских отрядах.

Крымские студотрядовцы впервые поборются за звание лучшей команды студенческих медицинских отрядов страны. Сам факт, что крымчане вышли на уровень конкуренции с сильнейшими отрядами страны, говорит и о высокой культуре студотрядовского движения в Крыму, и о высокой базовой профессиональной подготовке, которую нашим студентам дают в крымских медицинских образовательных учреждениях.

Наш отряд был создан только в этом году, однако мы уже успели отработать свой первый трудовой семестр и теперь с гордостью будем защищать честь студенческих медицинских отрядов Крыма на финале Всероссийского конкурса профмастерства в Москве. Такие мероприятия – это отличная возможность пообщаться и обменяться опытом с коллегами из других регионов страны, что очень важно для нас, медиков. Будем стараться показать высокие результаты и раскрыть потенциал каждого участника в отряде, – рассказала командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Татьяна Глушкова.

СПРАВКА. Всероссийский конкурс профессионального мастерства медицинских отрядов проводится ежегодно в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов. Участие в конкурсе позволяет командам не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и получить полезный опыт, участвуя в мастер-классах и обмене знаниями с коллегами из других регионов страны. Студенческие медицинские отряды играют важную роль в организации медицинской помощи на различных общественных и трудовых проектах, оказывая помощь людям и участвуя в программах по охране здоровья.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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