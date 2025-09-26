Крымские студотряды приняли участие в отправке гуманитарной помощи

24 сентября, в преддверии Дня воссоединения исторических территорий с Россией, студенческие отряды отправили гуманитарную помощь жителям Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областям и Донецкой Народной Республики, а также участникам специальной военной операции.

В рамках сбора студотрядовцы Республики Крым купили и отправили в Брянскую область тепловентиляторы, которые станут поддержкой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Для студенческих отрядов Республики Крым очень важно участвовать в сборе гуманитарной помощи, особенно в преддверии такого значимого для нашей страны события – Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Мы понимаем ценность взаимопомощи в подобных ситуациях и считаем своим долгом поддержать тех, кто в этом нуждается. Мы рады внести свой вклад в эту важную миссию, ведь вместе мы можем помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, — отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

В сборе гуманитарной помощи принимали участие студотрядовцы со всей России, он был организован на базе мультиформатного пространства РСО в Москве, куда все желающие отправляли собранную в регионах помощь. Силами участников акции в течение полутора летних месяцев были собраны лекарства, продукты питания, питьевая вода, одежда, канцелярские товары и предметы первой необходимости на сумму более 2 млн рублей.

За полтора месяца силами студотрядовцев со всей России была собрана гуманитарная помощь – лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Сегодня, в преддверии Дня воссоединения исторических территорий, этот груз отправляется жителям Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики и нашим военнослужащим. Студенческие отряды всегда были школой ответственности и взаимовыручки, и этот масштабный сбор – лучшее доказательство того, что значит быть гражданином своей страны: в нужный момент быть вместе, работать и помогать, — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 5