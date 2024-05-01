Крымские студотряды приняли участие в первомайском шествии в Москве

1 мая крымские студенты приняли участие в масштабном праздничном шествии, прошедшем в центре Москвы на Международном форуме-выставке «Россия», операторами которого выступили Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодёжью. Мероприятие прошло под лозунгом «Май! Труд крут!». Участниками парада стали более 5000 человек: это активисты движения РСО из Москвы и регионов России, ветераны движения, партнёры, работодатели, студенты вузов и ссузов, молодёжные организации, звёзды спорта и молодые семьи.

Сегодняшнее шествие — это знаменование молодежного труда. В этом году мы планируем трудоустроить 400 тысяч молодых ребят. Буквально недавно в Кремле мы праздновали 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Более 3200 ребят в этом году примут участие в главной ударной студенческой стройке. Студенты будут работать на КАМАЗе, в детских оздоровительных лагерях. Трудоустроим порядка 100 тысяч подростков. В этом году студенты будут работать и в России, и за рубежом, это атомные станции в Турции, в Египте, в Венгрии, в Белоруссии, в Бангладеш. Поэтому у ребят будет большое разнообразие для выбора работы по всей стране и в мире. К летнему трудовому семестру мы обучили дополнительным рабочим специальностям 50 тысяч студентов. Это стало возможным благодаря поддержке Президента и Правительства Российской Федерации, — отмечает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

Праздничное шествие прошло в формате костюмированных и театрализованных колонн, отражающих профессии и результаты труда человечества в XX и XXI веках, а также 65-летнюю историю движения студенческих отрядов. Шествие состояло из 10 тематических колонн, участниками которых стали ветераны студенческих отрядов, студенты, представители органов государственной власти, работодателей и крупных российских компаний, партнёры и работодатели РСО, участники движения студотрядов из разных регионов России. Также в параде приняли участие артисты, спортсмены, участники молодёжных движений и молодые семьи, династии студенческих отрядов и семьи, передающие трудовой опыт из поколения в поколение.

Поездка на первомайское шествие в Москве стала для меня настоящим приключением! Было невероятно видеть столько разных людей, которые приехали со всех уголков России. Мы все вместе шли по улицам, держа плакаты, на которых были написаны слова поддержки и единства. Особенно запомнилось, как все вокруг улыбались и пели песни – это создавало такую теплую и радостную атмосферу. Это был замечательный день, полный впечатлений и новых знакомств. Очень рада, что приняла участие и смогла почувствовать себя частью чего-то большого и важного!, — говорит боец крымского студенческого сервисного отряда «Орион» Катрина Цыганкова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, где каждый участник смог почувствовать себя частью большой и дружной семьи Российских студенческих отрядов. Ожидается, что такие события способствуют укреплению связей между студентами различных учебных заведений страны и стимулируют молодежь к новым достижениям в учебе и творчестве.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»