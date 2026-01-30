Крымские студотряды провели масштабное благоустройство территории Ливадийского дворца

Участники республиканской патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» провели волонтерскую акцию по благоустройству территории Ливадийского дворца-музея. 25 бойцов из разных учебных заведений полуострова объединили усилия, чтобы привести в порядок один из самых значимых памятников истории и архитектуры Крыма.

В ходе уборки добровольцы выполнили внушительный объем работ: очистили парковые дорожки и прилегающие склоны от сухой растительности и случайного мусора, подготовили клумбы к весеннему сезону и помогли в санитарной очистке территории дворцово-паркового ансамбля. Особое внимание было уделено участкам, наиболее популярным среди туристов и жителей Ялты. Работа в Ливадии стала частью системной деятельности студенческих отрядов по сохранению культурного наследия региона.

Для Крымских студенческих отрядов работа на таких объектах, как Ливадийский дворец, – это не просто уборка, а дань уважения нашей истории. Мы считаем важным вносить свой вклад в сохранение облика знаковых мест полуострова. Ливадия – это «лицо» Крыма, и наши ребята гордятся тем, что их труд помогает поддерживать это величие. Такие акции воспитывают в молодежи правильное отношение к труду и бережное отношение к родному краю, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Работать в таком месте – одно удовольствие. Одно дело – приходить сюда на экскурсию, и совсем другое – чувствовать свою причастность к заботе о дворце. Мы сегодня отлично потрудились: погода в Ялте была чудесная, а понимание того, что тысячи людей будут гулять по чистым аллеям, которые мы убирали, дает огромный заряд энергии. В отрядах мы всегда говорим: «Труд крут», и сегодня мы доказали это на деле, – рассказала Екатерина Мазур, командир отряда «Снежный полуостров» Крымского студенческого десанта Республики Крым «#ТрудКрут».

Республиканская акция Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» проводится ежегодно и направлена на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию добровольчества и развитие трудового потенциала студентов и школьников. В этом году в ней принимает участие 400 бойцов студенческих отрядов Республики Крым.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 9