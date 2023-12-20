Крымские студотряды провели новогодние мероприятия для детей участников СВО

В декабре по инициативе студенческих отрядов Республики Крым проходила акция «Новый год, берём и делаем». Две недели студотрядовцы сдавали кровь в Крымском республиканском центре крови г. Симферополь. На средства, полученные от сдачи крови, студентами были приобретены новогодние наборы для детей участников Специальной военной операции (СВО).

19 декабря в День Святого Николая студенты совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» в Республике Крым провели новогоднюю программу для детей, чтобы новогодний праздник для них стал ярким и запоминающимся событием.

Мы с огромным уважением относимся к каждому бойцу СВО и их семьям, максимально пытаемся организовать такие душевные мероприятия. Участники спокойно выполняют свой боевой долг, они знают, что их семьи окружены заботой. Во время новогоднего представления царила атмосфера праздника, волшебства, чувствовался позитивный эмоциональный настрой детишек и их родителей. Дедушка Мороз принёс с собой настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. Дети читали ему и Снегурочке стихи, за что получали новогодние подарки. Огромное спасибо нашим студентам, которые отозвались провести такое мероприятие. Они сдали кровь, на вырученные деньги купили подарки и организовали праздник. Это дорогого стоит, когда наша молодежь поддерживает, поддерживают семьи участников СВО, — цитирует пресс-служба руководителя Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» в Республике Крым Владимира Трегуба.

За время проведения акции 63 студента сдали кровь, усилиями которых было собрано пятьдесят новогодних подарков для детей.

Для нас, прежде всего, было важно помочь и медицинским учреждениям, и военным госпиталям, где образовалась нехватка крови и плазмы, чтобы сгладить пиковые потребности. Но в процессе реализации донорской акции ребята предложили на средства, полученные от сдачи крови, приобрести новогодние наборы для детей участников СВО. Мы понимали, что не сможем поздравить всех детей, но хотя бы для части деток мы попробовали бы сделать новогоднюю атмосферу и праздник. Затем ребята подготовили и провели новогоднее представление с вручением подарков и, судя по горящим глазам детей, всё это было проделано, не зря, и у нас получилось воплотить задуманное, — говорит руководитель студенческих отрядов Республики Крым Владимир Кайданский.

Информация и фото предоставлены Крымским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды»