Крымские студотряды сдают кровь, чтобы организовать праздник для детей из семей участников СВО

Сегодня начался первый этап акции – сдача крови. Впереди участников акции ждёт ещё несколько донаций, а также сбор новогодних подарков и проведение утренника для детей участников СВО. Все для того, чтобы новогодний праздник для ребят стал ярким и запоминающимся событием.

Стартовала ежегодная акция «Новый год, берём и делаем», организуемая по инициативе студенческих отрядов Республики Крым. Данное мероприятие – это не только возможность спасти чью-то жизнь, сдав кровь, но и шанс подарить новогоднее чудо деткам из семей участников СВО. Первый этап – сдача крови, к которому участники акции подошли очень ответственно. У данной процедуры есть множество противопоказаний, но студентов, у которых есть возможность сдать кровь, все равно достаточно много. Уверены, что усилиями всей команды мы сможем сделать большое и важное доброе дело, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Сегодня состоялась моя первая в жизни донация в рамках акции «Новый год, берем и делаем». Мне кажется, я не решалась сдать кровь очень долго, потому что ждала того самого дня. И вот он: день, когда деньги с донации пойдут на подарки детям участников СВО. Это действительно важно для меня. Я чувствую, что моя маленькая помощь может сделать чей-то праздник немного ярче и теплее. Надеюсь, что подарки, которые будут куплены на собранные средства, принесут радость детям и их семьям, — отметила Алина Вайман, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

