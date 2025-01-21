Крымские студотряды собирают детские книги для библиотек детских домов

С 13 января по 14 февраля усилиями бойцов Российских студенческих отрядов в Республике Крым проводится ежегодная добровольческая акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к Международному дню дарения книг. На протяжении месяца студотрядовцы со всех уголков полуострова собирают книги, которые далее передадут в библиотеки детских домов.

Акция проводится с 2018 года и направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов библиотек детских домов и интернатов Республики Крым. За 7 лет проведения акции было собрано и передано в библиотеки детских домов более восьми тысяч книг. Несмотря на то, что в этом году акция стартовала совсем недавно, бойцы РСО собрали уже более ста книг. Присоединиться к акции может любой желающий.

Для участия необходимо: найти детскую книгу в хорошем состоянии, написать в ней пожелания для детей и принести до 10 февраля в Таврическую академию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (корпус А, кабинет 500) по адресу: г.Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4. Также можно позвонить на горячую линию по тел. +7 (978) 961-87-16 (Ангелина), +7 (978) 261-22-85 (Алина) и рассказать, где можно забрать ваши книги.

Студенческий педагогический отряд «Кондор» Крымского регионального отделения РСО каждый год с огромной радостью организует сбор книг для крымских детских домов. Мы уверены, что подобные акции крайне важны, поскольку они не только дарят детям радость, но и дают книгам вторую жизнь. Видеть счастливые лица детей – лучшая награда за наши труды, – рассказала Ангелина Радченко, командир студенческого педагогического отряда «Кондор».

Все собранные книги 14 февраля в Международный день дарения книг будут переданы в детские дома Республики Крым.

Более подробную информацию можно получить в Крымском региональном отделении Российских студенческих отрядов, конт. тел. +7 (978) 581-59-40, rso.crimea@mail.ru , Мария Некрасова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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