Крымские студотряды в преддверии 9 Мая провели уборочные работы на территории «Концлагеря «Красный»

5 мая представители студенческих отрядов Республики Крым в рамках Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО» провели уборку территорий Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» в с. Мирное Симферопольского района.

Участники трудового десанта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., убирали территории «Колодцев смерти» от опавшей листвы и сухих ветвей с краснолистных кленов, которые высажены в сквере и по его периметру, как символ пламени, в котором сжигали тела узников. Пололи траву на участках вокруг мемориальной инсталляции – бревна на рельсах, установленных на камнях и напоминающих о варварском способе уничтожения тел замученных и расстрелянных.

Мемориальный комплекс – это дань памяти более 15 тысячам узников концлагеря, зверски уничтоженных фашистами и их пособниками. С 2011 года памятное место является символом скорби и напоминанием о страшной цене, которую заплатил наш народ за Великую Победу.

Сегодня мы посетили село Мирное, где расположен мемориал в память о жертвах «Концлагеря» Красный». Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью: в каждой из них есть свои герои, чьи подвиги и жертвы навсегда останутся в памяти. Работа в таких значимых местах напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Мы благодарны за возможность прикоснуться к истории в таком формате и внести свой вклад в её сохранение для будущих поколений. Мы помогаем сохранить подвиги наших предков и уроки истории, чтобы они никогда не были забыты, — поделилась впечатлениями Марина Змеёк, комиссар студенческого педагогического отряда «Сокол» Крымского регионального отделения РСО.

Трудовой десант по уборке территорий Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» проводился в рамках Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО». Акция в 2025 году объединила 500 студентов и школьников, которые работали в 20 муниципальных образованиях Республики Крым.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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