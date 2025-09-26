Крымские студотряды вносят идеи по развитию молодежной политики в стране

Студотряды Крыма выступили с инициативой внести в стратегию развития организации, которая сопоставляется с планом развития молодежной политики в стране, следующие положения: молодежь Крыма предлагает оптимизировать участие в Дне ударного труда для открытия молодежных пространств в регионе, создать единую платформу для более качественного взаимодействия молодых людей со всех регионов страны, внести корректировки в учет рейтинга лучших региональных отделений РСО.

Студенческие отряды Республики Крым вносят значительный вклад в развитие нашего движения по всей стране. Мы рады, что можем активно участвовать в мероприятиях всероссийского масштаба. Для нас особенно ценна поддержка и отклик на наши идеи, ведь вместе мы создаем ту самую атмосферу студотрядов. Благодаря совместным усилиям, наше движение развивается с каждым годом и является самым масштабным молодежным объединением страны!, — рассказала Екатерина Денесюк, руководитель студенческих отрядов Республики Крым.

СПРАВОЧНО: День ударного труда – Всероссийская акция (РСО), в рамках которой участники студенческих отрядов в один из дней трудового сезона переводят заработную плату за одну смену в Фонд РСО на различные социальные нужды.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

