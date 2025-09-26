Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские студотряды вносят идеи по развитию молодежной политики в стране
Новости Республики
Крымские студотряды вносят идеи по развитию молодежной политики в стране
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

Крымские студотряды вносят идеи по развитию молодежной политики в стране

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:55 26.09.2025

Студотряды Крыма выступили с инициативой внести в стратегию развития организации, которая  сопоставляется с планом развития молодежной политики в стране, следующие положения: молодежь Крыма предлагает оптимизировать участие в Дне ударного труда для открытия молодежных пространств в регионе, создать единую платформу для более качественного взаимодействия молодых людей со всех регионов страны, внести корректировки в учет рейтинга лучших региональных отделений РСО.

Студенческие отряды Республики Крым вносят значительный вклад в развитие нашего движения по всей стране. Мы рады, что можем активно участвовать в мероприятиях всероссийского масштаба. Для нас особенно ценна поддержка и отклик на наши идеи, ведь вместе мы создаем ту самую атмосферу студотрядов. Благодаря совместным усилиям, наше движение развивается с каждым годом и является самым масштабным молодежным объединением страны!, — рассказала Екатерина Денесюк, руководитель студенческих отрядов Республики Крым.

СПРАВОЧНО: День ударного труда – Всероссийская акция (РСО), в рамках которой участники студенческих отрядов в один из дней трудового сезона переводят заработную плату за одну смену в Фонд РСО на различные социальные нужды.

Узнайте больше:  Эксперты: банки чаще прощают заёмщикам штрафы за просрочку

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x