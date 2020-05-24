Крымские транспортные полицейские задержали «авиадебошира»

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера рейсом «Симферополь-Москва» нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир. 31-летний житель города Дубна Московской области во время посадки в самолет потребовал разместить его в «бизнес-классе», при этом его билеты были оформлены на другие места. После получения отказа от бортпроводников мужчина стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался. Материал о привлечении пассажира к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания. Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. «в» ст. 213 УК РФ, — озвучила детали истории официальный представитель МВД России Ирина Волк.