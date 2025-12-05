Прямо сейчас:
Крымские учёные изучают состояние почв, ранее орошавшихся водами Северо-Крымского канала
Крымские учёные изучают состояние почв, ранее орошавшихся водами Северо-Крымского канала

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:21 05.12.2025

Учёные Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского изучают состояние постирригационных почв Крыма, которые в течение более чем 50 лет находились в состоянии орошения, а на сегодняшний день функционируют без подачи дополнительной влаги. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда. Об этом сообщила  профессор кафедры физической географии и геоморфологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Елена Ергина.

Задача специалистов – определить тренды развития почв после прекращения орошения, составить прогноз экологического состояния геосистем равнинного Крыма, ранее орошавшихся водами Северо-Крымского канала. В результате проведённых исследований специалисты зафиксировали размытость профиля почв: даже на участках, которые не орошаются уже 30 лет, наблюдаются следы подачи дополнительной влаги.

Это можно увидеть на примере более размытого профиля, более высокого содержания гумуса по сравнению с богарными участками – теми, которые никогда не орошались, и с залежными участками – теми, которые находятся в залежном состоянии на протяжении довольно длительного времени. При аналитических исследованиях мы фиксируем в гранулометрическом составе почв увеличение количества фракции, которая называется дефляционно-опасной. Это говорит о том, что мы можем прогнозировать развитие пыльных бурь в ближайшее время при незащищённом почвенном покрове, – отметила Елена Ергина.

По её словам, данные наблюдения характерны для гидроморфных равнин, то есть равнин, где подземные воды находятся неглубоко. В почвах, которые специалисты исследовали на более высоких участках – плакорных равнинах – таких явных изменений не наблюдалось.

Ещё интересно то, что на гидроморфных равнинах «Северо-Крымского» участка мы наблюдали и повышение в постирригационных почвах уровня солей, токсичных для растений, чего не наблюдается на других участках. Стоит отметить, что мы уже сейчас видим, что спустя 30 лет после прекращения орошения в почвах наблюдаются эволюционные изменения, которые у них наблюдались во время орошения. Данные изменения остаются и фиксируются в профиле почвы, в её физико-химических свойствах, – добавила Елена Ергина.

Для изучения современной динамики постирригационных агроландшафтов учёные проводят несколько этапов исследований. В их числе – обработка комических снимков, проведение исторических исследований, полевые работы (отбор почвенных образцов), аналитические исследования в лаборатории, фото- и видеофиксация морфологии профилей почв, построение карт деградации почвенного покрова.

В финале мы хотим прийти к моделям, которые позволят прогнозировать состояние почв в различных условиях, в частности постирригационных, и моделям, которые позволят прогнозировать функционирование крымских почв в условиях возобновления подачи воды. Они позволят нам более правильно проводить мероприятия по восстановлению, поддержанию почвенных ресурсов с целью повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, – подчеркнула Елена Ергина.

Также специалисты выпустят Атлас агроклиматических ресурсов равнинного Крыма, который поможет учёным и сельхозпроизводителям определить потенциальное плодородие, биоклиматический и биоэнергетический потенциал почв.

источник: пресс-служба КФУ

