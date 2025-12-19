Крымские учёные изучили феномен русофобии во взаимоотношениях России и Запада

Учёные Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского впервые провели комплексное исследование возникновения, этапов эволюции и особенностей современного состояния русофобии в контексте геополитического соперничества России и западных стран. Специалисты установили, что западная русофобия исторически наиболее чётко проявлялась на примере англосаксонской модели. Об этом сообщил руководитель проекта, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Пётр Пашковский. В состав научного коллектива проекта также вошли кандидаты исторических наук, доценты кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В. И. Вернадского Евгений Крыжко и Лидия Крыжко.

В целях понимания сущности и эволюции феномена русофобии следует подчеркнуть, что своими корнями он уходит в XI век, когда произошёл раскол в христианстве на католическую (западную) и православную (восточную) церкви. Со временем этот феномен сформировался в качестве умышленного и рационального «нагнетания страха» западными элитами (Польши, Франции, Великобритании, германских государств, США) перед Россией как противником, став средством её демонизации и дегуманизации, своего рода методом борьбы за политическое лидерство, ресурсы и доминирование на международной арене, – отметил Пётр Пашковский.

По его словам, феномен русофобии исторически наиболее чётко проявился на примерах англосаксонского, французского, немецкого и польского его вариантов. При этом только англосаксонская модель отличалась системностью и перманентной связью с геополитикой, имея характеристики идеологии, которая, учитывая некоторые изменения, в общих чертах сохранилась до настоящего времени.

Истоки антироссийских устремлений англосаксов берут начало в XVI веке в контексте планов по распространению английского контроля над северной Евразией. В дальнейшем, чем сильнее было российское сопротивление геополитическому давлению Англии, тем активнее последняя пыталась развернуть информационную кампанию в целях формирования негативного образа России. Однако до конца XVIII века англосаксонская русофобия была распространена преимущественно среди местных элит. После наполеоновских войн Российская империя в статусе победительницы и освободительницы Европы стала восприниматься британскими элитами как реальная геополитическая угроза Великобритании и основной соперник в реализации её интересов в Евразии. Не имея возможности подавить Россию военными методами, англосаксы начинают масштабную информационную кампанию антироссийской направленности, – рассказал учёный.

Как отмечает специалист, исторический опыт показывает, что активизация западной русофобии традиционно имела место в периоды обострения геополитической конкуренции стран Запада с Россией, когда последняя представляла собой сильного соперника.

Современная активизация данного соперничества стала следствием осознания американскими элитами особой роли России в формировании нового миропорядка. Значительное усиление русофобских настроений на Западе происходит после событий весны 2014 года, однако антироссийские установки последовательно культивировались в западных государствах на протяжении длительного времени. В наши дни русофобия стала оружием гибридной войны и воспроизводится с применением современных технологий. Она направлена на все основные сферы государственной и общественной жизни: экономику, финансы, культуру, спорт, в той или иной степени касаясь всех россиян, показывая, что война ведётся не просто с правящим режимом, а со всем населением России, – подчеркнул Пётр Пашковский.

Учёный отметил, что данные тенденции дают основания утверждать, что в настоящее время коллективным Западом против России ведётся «ментальная война». Её цель – изменить индивидуальное и массовое сознание, деморализовать общество и армию, нивелировать культурно-исторические основы государства, традиции, духовно-нравственные ценности и национальную идентичность. Для успешного противодействия этому, по словам специалиста, необходимо выработать идеологическую систему, способствующую общественной консолидации и построению сильного государства, в основе которой в противовес русофобским проявлениям и «либерально-демократическим» ценностям западного образца будут принципы солидарности, морали и справедливости, уважения жизненного уклада, традиций и национального суверенитета.

Исследование проведено в рамках реализации проекта в области социально-политических наук государственного задания по науке на 2024 год (FZEG-2024-0011).

источник: пресс-служба КФУ

