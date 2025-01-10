Крымские учёные нашли неизвестный ранее некрополь древних тавров

Объекты некрополя представлены в виде каменных ящиков из плит с насыпями и без насыпей, высотой от 0,5 м до 0,7 м. Точное количество насыпей неизвестно, но, судя по внешним признакам, их не менее сотни. Каменные ящики классического типа, уже встречавшиеся в горной и южнобережной части Крыма. Ранее могильник не обследовали, проводились только разведки, — сказал Виталий Тихомиров.

По его словам, экспедиция проводилась совместно с сотрудниками крымского историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский». Могильник был выявлен в 2014 году при прокладке в Крым энергомоста с материковой части России, но раскопки на нем не проводились. Предположительная датировка — V-III вв. до нашей эры. Захоронения принадлежат, скорее всего, представителям кизил-кобинской культуры, которую ряд исследователей отождествляют с таврами, или тавроскифами.

Мы обычно выражаемся терминологией аккуратной, археологической, что по находкам и по конструкции это кизил-кобинская культура, а уже археологи по-разному рассуждают — для кого-то это тавры, а кто-то считает, что это не тавры, а какой-то другой народ неизвестного имени. Ну, я думаю, что это какое-то пограничье со скифами, а могло быть и смешанное население, — отмечает археолог.

Необычным является четкая планировка некрополя, которая видна на снимках из космоса. Захоронения не были хаотичными, а проводились как по линейке. Система их расположения по частям света археологам пока непонятна. Неподалеку от некрополя были обнаружены признаки поселения, которое пока не обследовалось. Но, по свидетельству местных жителей, они находили черепки, остатки кремниевых орудий, наконечники от стрел, фрагменты украшений. Археологи намерены продолжить исследования.

О таврах

Тавры — автохтонный народ Крыма, известный с VIII-VII вв. до н. э., от названия которого пошло название полуострова Таврида, или Таврика.

Ученые считают тавров народом, который, по описанию Геродота, жил в горах, был жестоким и поклонялся богине Деве. Их отожествляют с не менее загадочными киммерийцами и представителями кизил-кобинской культуры, названной так по пещере Кизил-Коба под Симферополем, где были найдены многочисленные артефакты, в основном изделия из глины с узнаваемым орнаментом. Тавры хоронили своих умерших в каменных ящиках, которые археологи находят не только в горах Крыма, но и в степной его части.

источник: ТАСС