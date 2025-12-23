Крымские учёные описали новый сорт робинии

Заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания Константин Ефетов обнаружил неизвестную разновидность древесного растения робинии (Robinia pseudoacacia).

К работе над открытием учёный привлёк ботаника, доктора биологических наук и профессора кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрея Ену. В результате учёные описали новый сорт, назвав его «Крымская Весна» в честь исторических событий.

Открытие произошло 27 июня этого года. Во время одной из экспедиций я обнаружил в Джанкойском районе редчайшую пестролистную форму робинии, которая у нас в народе называется «белая акация». Помните: «Белой акации гроздья душистые»? Это как раз про робинию. На листьях нового сорта имеется яркий рисунок в виде бело-жёлтых и светло-зелёных пятен, что выглядит весьма красиво, – рассказал Константин Ефетов.

Дальнейшая работа будет направлена на размножение сорта и введение его в культуру.

Описание нового сорта робинии опубликовано 12 декабря этого года в высокорейтинговом западноевропейском электронном научном журнале «Ecologica Montenegrina» и уже получило положительный отклик.

Так, заведующий лабораторией декоративных растений Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук, кандидат биологических наук Александр Кабанов отметил, что статья крымских учёных имеет практическое значение. Прежде всего, выявление новых устойчивых к засушливым условиям декоративных форм может способствовать расширению культурной флоры региона. Также использование сорта «Крымская Весна» в городском озеленении может значительно повысить привлекательность и комфорт городской среды.

источник: пресс-служба КФУ

